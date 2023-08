Path of Exile 2: la closed beta includerà l'intero gioco

Di Path of Exile 2 abbiamo parlato pochi giorni fa in una corposa anteprima, tuttavia in queste ore sono spuntati nuovi dettagli circa la closed beta che aprirà i battenti l’anno prossimo.

Intervenendo sulle colonne di IGN, il co-fondadore di Grinding Gear Games e director Jonathan Rogers ha dichiarato che la versione di prova che verrà data in pasto agli utenti non conterrà un singolo atto o una porzione più o meno ampia del gioco: “Sarà il gioco completo, e sarà attivo per tutta la durata di una lega, almeno, quindi per mesi così da renderci conto di come funzionerà l’economia, come si comporterà il gioco una volta che sarà disponibile.”

Permettere ai giocatori di affrontare l’intera campagna con tutti i contenuti garantirà al team i dati necessari per apportare le dovute modifiche in vista del lancio della versione 1.0, non solo per quanto riguarda l’economia di Path of Exile 2, ma anche sul fronte del bilanciamento delle classi e delle relative abilità.