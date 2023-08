Yuka Kitamura, compositrice di Elden Ring, lascia FromSoftware

La compositrice Yuka Kitamura ha annunciato di aver lasciato FromSoftware tramite il suo profilo Twitter. La compositrice giapponese ha lavorato nello studio di Hidetaka Miyazaki e compagni per circa dodici anni, partecipando ai lavori di quasi tutti i videogiochi prodotti in questo arco di tempo, compreso Elden Ring.

Yuka Kitamura ha infatti composto le colonne sonore di Armored Core Virdict Day, Dark Souls II, Bloodborne e The Old Hunters, Dark Souls III e relativi DLC, Déraciné, Sekiro: Shadows Die Twice, e il già citato Elden Ring. La compositrice ha fatto sapere che d’ora in poi lavorerà solo come autrice freelance.