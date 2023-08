Celeste torna su Xbox GamePass

Celeste, sviluppato da Matt Makes Games, torna oggi su Xbox GamePass. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un platform davvero ostico che all’apparenza potrebbe ingannare per il suo tema fiabesco. Al contrario di quanto qualcuno si aspetterebbe, Celeste rappresenta un vero e proprio Inferno sulla Terra, proponendo situazioni complesse e intricate, trappole e un’infinità di situazioni difficili da approcciare durante la sua scoperta.









Il compito sarà aiutare Madeline ad affrontare i suoi demoni in un viaggio verso la cima del Monte Celeste in un avvincente platformer fatto a mano dai creatori del classico multigiocatore TowerFall. Si tratta di un’avventura per singolo giocatore dalla forte componente narrativa, con personaggi carismatici e una commovente storia alla ricerca di sé. Una montagna imponente da oltre 700 schermate, tra intense sfide formato platformer e impalpabili segreti, e una moltitudine enorme di spietati capitoli da sbloccare, per le scalate più ardite. Insomma, da non lasciarselo affatto scappare.