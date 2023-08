Il clone di The Last of Us è stato rimosso dall'eShop di Switch

Nintendo ha rimosso dall’eShop di Switch il clone spudorato di The Last of Us intitolato The Last Hope: Dead Zone Survival, probabilmente su richiesta di Sony.

La notizia è stata riportata da GamesIndustry, sulle cui colonne leggiamo anche che tutti i trailer ufficiali del gioco sono stati oscurati su YouTube in seguito alla denuncia di violazione di copyright fatta da Sony Interactive Entertainment.

Sviluppato da West Connection Limited, The Last Hope copia molti degli aspetti del ben più famoso titolo targato Naughty Dog, comprese le fattezze dei protagonisti e alcune meccaniche di gameplay. È molto probabile che siano stati questi gli elementi ad aver spinto Sony a denunciare la violazione di copyright che ha portato alla rimozione del gioco dall’eShop. The Last Hope non è più acquistabile, quindi, ma chiunque ne possieda una copia potrà comunque continuare a fruirne.