Xbox: in arrivo il nuovo controller

Microsoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo controller dedicato per Xbox One e Xbox Series X|S. Con un design ispirato alle nuvole e ai cieli tempestosi, lo Stormcloud Vapor Special Edition presenta vortici dinamici di colore blu scuro. Questo nuovo dispositivo presenta impugnature testurizzate blu con motivi a diamante sul retro, oltre alle consuete caratteristiche che già conoscete, come le impugnature testurizzate sui grilletti e sui pulsanti superiori per una presa perfetta.

Il controller consente inoltre di accoppiare e passare rapidamente da console, PC e dispositivi mobili. Inoltre, sarà possibile sbloccare uno sfondo dinamico unico. L’Xbox Wireless Stormcloud Vapor Special Edition è già disponibile su prenotazione a 69,99€ nel Microsoft Store, e sarà lanciato ufficialmente l’8 agosto.