Call of Duty: il prossimo videogioco della serie verrà svelato a breve

In seguito ai leak dei giorni scorsi che hanno svelato il presunto logo del prossimo Call of Duty, Activision ha deciso di far sapere che il nuovo videogioco della famosa serie di FPS verrà presentato tra una settimana.

Stando alle indiscrezioni, il prossimo Call of Duty dovrebbe essere un nuovo Modern Warfare 3 sviluppato da Sledgehammer Games. Dovrebbe inoltre trattarsi di un seguito diretto del capitolo uscito l’anno scorso, tant’è che pare ormai certo il ritorno del Capitano Price visto in azione in Modern Warfare 2.

In ogni caso Activision non ha reso noto quando avverrà la presentazione ufficiale, ma comunque non bisognerà aspettare a lungo.