Fantasian: il JRPG di Hironobu Sakaguchi avvistato su PC

Pubblicato nel 2021 su Mac e dispositivi iOS tramite Apple Arcade, Fantasian potrebbe ora vedere la luce su PC, e forse anche su altre piattaforme.

Il videogioco di ruolo giapponese prodotto da Hironobu Sakaguchi, già creatore della serie Final Fantasy, con le musiche di Nobuo Uematsu è infatti apparso nel database di Steam. Ciò lascerebbe intendere una pubblicazione imminente sulla principale piattaforma di digital delivery per PC. Mistwalker, lo studio di sviluppo che ha sviluppato Fantasian, non ha diffuso alcun comunicato ufficiale in merito, pertanto siamo in attesa di saperne di più.

Fantasian racconta la storia di Leo, un giovane che soffre di amnesia dopo essere stato catapultato in un universo alternativo. Durante la sua missione viene affiancato da diversi personaggi secondari che lo aiuteranno a recuperare la memoria, mentre il gruppo affronterà la minaccia del malvagio Vam.