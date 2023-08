Xbox svela la line-up della Gamescom 2023

La divisione Xbox ha svelato i dettagli della sua presenza alla Gamescom 2023, la manifestazione dedicata ai videogiochi che si terra a Colonia dal 23 al 27 agosto.

Nello stand di Xbox saranno presenti non solo Starfield, Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online e Microsoft Flight Simulator, ma anche il grand strategy Ara: History Untold di Oxide Games, Towerbone di Stoic, Payday 3 di Starbreeze, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty di CD Projekt RED, Jusant di Don’t Nod, Armored Core VI: Fires of Rubicon di FromSoftware, Party Animals di Recreate Games, Persona 5 Tactica di Atlus, e per finire l’attesissimo S.T.A.L.K.E.R. 2 di GSC Game World.

Microsoft approfitterà della cornice della Gamescom 2023 per festeggiare i primi dieci anni del programma [email protected] presentando una vasta gamma di titoli, tra cui Lamplighter’s League di Paradox, SteamWorld Build di Thunderful, Lightyear Frontier di Amplifier e molti altri.

Chi non avrà modo di partecipare di persona alla manifestazione in terra tedesca potrà assistere alle trasmissioni in streaming che Xbox ha predisposto direttamente dal suo stand. La divisione ha infatti organizzato tre giorni di live streaming di circa tre ore durante i quali verranno presentate tutte le novità in arrivo prossimamente.