Tiny Thor in arrivo su Nintendo Switch

Nella giornata odierna, sul catalogo di Nintendo Switch fa capolino Tiny Thor, un’esperienza a 16-bit sviluppata da Asylum Square e pubblicata da IndieForge. Pubblicata per la prima volta nel 2014, l’opera è approdata anche su PC e ha ottenuto un successo inaspettato di critica e pubblico, proponendo una visuale alternativa della Mitologia Norrena, tema già abusato in tante occasioni all’interno del panorama dei videogiochi e, in generale, della cultura pop.









Inoltre in Tiny Thor, sia su Nintendo Switch che su PC, è possibile servirsi della “Modalità aiuto”. Essa permette di regolare questo implacabile platform e renderlo adatto al proprio stile e ai propri ritmi di gioco. Salti più alti, invulnerabilità più lunga e, naturalmente, la “Modalità divina” rendono il gioco più accessibile a chi è interessato all’esperienza retro piuttosto che alle sfide complesse.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti da tutti i reparti che hanno lavorato al completamente della versione per Nintendo Switch“, afferma Hannes Anders, Chief Technical Officer di Gameforge. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Asylum Square per garantire la qualità di questo lancio e ci auguriamo Tiny Thor diventi un evergreen della Nintendo Switch”.