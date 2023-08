Wardens Rising uscirà nel 2024

Wardens Rising, sviluppato da Big Moxi Games, arriverà nel 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Ispirato alla frenesia di League of Legends e alle combinazioni di abilità di Overwatch, questo nuovo titolo di debutto sarà uno sparatutto ARPG con elementi vincenti, ovviamente in multigiocatore.









I giocatori sceglieranno un Guardiano ciascuno e intraprenderanno una campagna per proteggere i nuclei di energia vitale in tutto il regno da massicce invasioni nemiche, combattendo i nemici con le abilità, adoperando oggetti tattici e dei compagni di battaglia. Si dovranno costruire potenti torri di difesa e altre strutture dedicate per evitare che i nemici abbiano la meglio. Sarà fondamentale salire di livello, difendere tutte le invasioni, sconfiggere i boss e raggiungere la gloria come Custode e salva l’umanità dalla minaccia esistenziale. Tra una battaglia e l’altra si potrà personalizzare la build, sbloccando nuove tecnologie e aggiornando statistiche, abilità e equipaggiamento.