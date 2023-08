Age of Empires III: Definitive Edition, arriva la versione free-to-play

Microsoft ha pubblicato una versione free-to-play di Age of Empires III: Definitive Edition che dà accesso a un numero limitato di fazioni, feature e modalità di gioco.

Disponibile su Steam, questa versione garantisce l’accesso a 3 fazioni a rotazione settimanale che possono essere impiegate sia negli scontri multiplayer che nelle schermaglie in solitaria. Sono disponibili anche 8 mappe, il primo atto della campagna Sangue, Ghiaccio e Acciaio, le sfide dell’Arte della Guerra, nonché l’accesso agli eventi globali.

Da notare che la versione completa e i relativi DLC restano disponibili per l’acquisto: l’edizione free-to-play di Age of Empires III: Definitive Edition non va a sostituire quella a pagamento, bensì ad affiancarla.