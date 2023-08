EXP War Trauma: disponibile la demo in Unreal Engine 5

EXP War Trauma, sviluppato e pubblicato da Cortez Productions, è un videogioco horror che racconta i i temi truculenti della Seconda Guerra Mondiale, il periodo più buio e complesso della storia dell’umanità. Una scelta complicata, specie per i contenuti che un’opera del genere, considerando il grande impatto emotivo che conta di manifestare, potrebbe effettivamente rappresentare. Anche se non è la prima volta che EXP War Trauma è gratis su Steam, il team di sviluppo ha deciso di proporre una versione in Unreal Engine 5 per offrire un impatto grafico degno di nota.









Il giocatore sarà completamente impotente, tanto che la sua unica arma sarà la sua mente. Dovrà esplorare un appartamento misterioso e strano, risolvendo enigmi ed essere veloce. La versione completa del gioco conterrà scenari della Seconda Guerra Mondiale, a detta del team, con meccaniche uniche. S’interpreterà Krieger, un soldato traumatizzato, e man mano che si avanzerà nella storia, si scopriranno dettagli orripilanti su quanto ha passato.