Tower of Fantasy celebra il suo primo anniversario

Tower of Fantasy, sviluppato da Hotta Studio, celebra il suo primo anniversario. Ispirato a gacha come Genshin Impact, il nuovo free-to-play che s’ispira all’opera di successo creato da MiHoYo Studio, arriverà su PlayStation 5 nel corso del mese di agosto 2023. Level Infinite e Hotta Studio hanno fornito nuovi dettagli sull’update Midsummer Merriment.









Situato all’interno di Ignisville, Cloudpeak Manor era un tempo un centro brulicante di attività, ma quando l’Oscurità si è abbattuta su di esso, il maniero ha iniziato a sgretolarsi. Il maniero di Cloudpeak coglierà di sorpresa i wanderer con le sue creature incredibili e uniche, come la simil-mucca Cyox o la Crystalline Darkness. Non solo il maniero è pieno di creature spettacolari, ma sarà presente anche un nuovo nemico. Un tempo segno di buoni auspici, il Corvo d’Oro che girava intorno all’area è stato sopraffatto dalle tenebre e si è trasformato nel Corvo Nero. Il Corvo Nero indossa una robusta armatura d’osso e brandisce tre teste di uccello retrattili. Oltre alla sua struttura massiccia, le teste attaccano in modo coordinato durante il combattimento, rappresentando una seria minaccia per qualsiasi nemico.