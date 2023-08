Quantum: Recharged è in arrivo a breve

Quantum: Recharged, sviluppato e pubblicato da Atari, è in arrivo il prossimo 17 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, PC (sia Steam che Epic Games), Xbox Series X|S, Atari VCS e Nintendo Switch. Dopo quarant’anni dal suo debutto ufficiale, un altro grande classico è pronto a tornare per farsi conoscere alle nuove generazioni di giocatori.









In Quantum: Recharged, i giocatori dovranno sconfiggere ondate di nemici delineando zone mortali distruttive, circondando e intrappolando con la propria navicella le unità avversarie. Senza armi, laser o missili a bordo per abbattere i nemici, Quantum: Recharged li metterà alla prova, sfidandoli a evitare di subire danni e a progredire attraverso livelli sempre più difficili padroneggiando la manovrabilità della loro navicella. Grazie alla fusione tra gameplay frenetico e velocità nel problem-solving, Quantum: Recharged è una follia cosmica arricchita da una colonna sonora originale, realizzata dalla premiata compositrice Megan McDuffie, che ha riprodotto per l’occasione melodie avvolgenti dai ritmi coinvolgenti.