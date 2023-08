Hellblade: Senua's Sacrifice compie sei anni

Hellblade: Senua’s Sacrifice, l’esperienza narrativa targata Ninja Theory, compie oggi sei anni dalla sua pubblicazione. Ispirata alla tremenda mitologia norrena, la storia racconta di Senua, una giovane guerriera pitta che si ritrova a dover percorrere una strada irta di pericoli nel posto più pericoloso fra tutti: la sua mente consumata da visioni, voci brutali e parole velenose.









Ambientato nell’era dei vichinghi, il gioco narra la storia di una tormentata guerriera celtica che intraprende una missione visionaria nelle viscere dell’inferno vichingo per salvare l’anima del suo amato perduto. Creato in collaborazione con neuroscienziati e persone che hanno visto la psicosi da vicino, Hellblade: Senua’s Sacrifice ti permetterà di addentrarti nella mente di Senua. La seconda iterazione del franchise, in uscita su Xbox Series X|S e PC come esclusiva Microsoft, arriverà nel 2024 dopo l’annuncio ai The Games Awards di due anni fa.