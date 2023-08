Red Dead Redemption approderà su Nintendo Switch e PlayStation 4

Red Dead Redemption, sviluppato e pubblicato da Rockstar Games, è in arrivo su Nintendo Switch e PlayStation 4 sotto forma di porting il prossimo 17 agosto. L’esperienza western antecedente a Red Dead Redemption II, che ha visto protagonista Arthur Morgan, è stata pubblicata originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360 il 18 maggio 2010, un vera e propria era geologica fa.









Sarà incluso anche “Undead Nightmare”, il DLC zombie dedicato. A occuparsi della conversione è Double Eleven Studios, un team indipendente. Ambientato in un periodo storico sospeso fra il Vecchio West e i primi dieci anni del 1900, Red Dead Redemption racconta la vicende di John Martson, un ex fuorilegge che, in passato, ha fatto parte della banda di Dutch van der Linde, assieme al compianto Arthur Morgan, protagonista della seconda iterazione del franchise.