Remnant 2: Gunfire Games al lavoro sul crossplay

Gunfire Games ha confermato di essere al lavoro sull’implementazione del crossplay in Remnant 2. A darne notizia ci ha pensato direttamente David Adams, il presidente dello studio e director del gioco, durante un AMA (Ask Me Anything) su Reddit.

“Sì, lo stiamo valutando,” ha risposto Adams alla precisa domanda di un utente. “Ci sono dei problemi con le diverse piattaforme e con ciò che richiedono per abilitare il crossplay, ma ci stiamo attivamente lavorando.”

Nessun dettaglio sulle tempistiche, ma dato il successo riscosso dal gioco è difficile che il crossplay non venga aggiunto, prima o poi. Nel frattempo vi ricordiamo che Remnant 2 è disponibile da qualche settimana su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Qui trovate la nostra recensione.