Lies of P è in fase gold, uscirà a settembre

Neowiz ha annunciato via Twitter che Lies of P è appena entrato in fase gold, pertanto tutto è pronto per l’uscita del gioco che avverrà a settembre. Ciò significa che lo sviluppo è stato completato e il prodotto può essere inviato ai costrutturi delle console per la certificazione, mentre il publisher si prepara alla produzione di massa delle versioni fisiche.

L’action RPG di stampo soulslike liberamente ispirato al Pinocchio di Collodi sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 19 settembre. Ricordiamo che il gioco farà parte dell’offerta riservata agli abbonati al servizio Xbox Game Pass sin dal lancio.