Fort Solis: rivelata l'edizione fisica per PS5 del thriller fantascientifico

Fort Solis, sviluppato da Fallen Leaf in collaborazione con Black Drakkar Games, ha rivelato quest’oggi l’edizione fisica del suo nuovo videogioco, ambientato in una Galassia sconosciuta. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato mostrato un estratto di gameplay di diciassette minuti dedicato al protagonista dell’avventura e ai pianeti che esplorerà in lungo e in largo. Ricordiamo, tuttavia, che l’opera arriverà su PlayStation 5 e PC il prossimo 22 agosto 2023. La pubblicazione della versione fisica, dedicata all’ultima ammiraglia Sony, verrà invece distribuita il 5 ottobre, in due versioni (una deluxe e un’altra standard).

La storia inizia con l’ingegnere Jack Leary che risponde a un segnale di soccorso dal vicino impianto minerario di Marte, Fort Solis, situato nel desolato deserto del pianeta rosso. Di fronte a imminenti avvisi di tempesta di sabbia, Jack si avventura all’interno per stabilire un contatto con l’equipaggio, solo per ritrovarsi solo e la base apparentemente abbandonata. Man mano che la notte si allunga, gli eventi si intensificano, sfuggono al controllo e il mistero di ciò che è accaduto all’equipaggio inizia a rivelarsi. Le tempeste arrivano, limitando la fuga di Jack mentre cerca di resistere fino all’arrivo del mattino.