EA Sports FC 24: rivelati dei dettagli sull'Ultimate Team

EA Sports FC 24, sviluppato da EA Sports e pubblicato da Electronic Arts, arriverà il prossimo settembre su console e PC. Nella giornata odierna, è stato rilasciato un video d’approfondimento dedicato all’Ultimate Team, la modalità multigiocatore competitiva preferiti dai fan del franchise. Il video è condotto dalla content creator Leah Revelle insieme a Jean Teather e Richard Walz, ovvero i presentatori che accompagnano gli spettatori attraverso un video di 6 minuti che mette in evidenza tutti i nuovi cambiamenti in arrivo per Ultimate Team in EA Sports FC 24.









Farete salire di livello i giocatori del vostro club con Evoluzioni Ultimate Team, una nuova funzione che vi permetterà di creare un percorso di progressione per i giocatori già presenti nel vostro club. Trasformerete i vostri beniamini in leggende del club completando obiettivi che migliorano le loro abilità individuali, gli Stili di gioco, le valutazioni complessive e persino l’aspetto dei loro oggetti cosmetici. Inoltre, verrà inserito anche il calcio femminile in Ultimate Team. Questo sblocca un nuovo mondo di potenzialità di costruzione della squadra e si connette alle prestazioni reali nel mondo del calcio femminile durante la stagione