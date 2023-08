Moving Out 2 arriverà su PlayStation Plus al day one

Moving Out 2, sviluppato da SMG Studio e pubblicato da Team17, arriverà su PlayStation Plus al giorno d’uscita fissato per il prossimo 15 agosto 2023. L’azienda di traslochi più famosa del panorama dei videogiochi, infatti, aprirà per allora, aggiungendosi al già ottimo catalogo del servizio in abbonamento di Sony.









Moving Out 2 è ambientato dopo la conclusione intergalattica dell’originale del 2020 e vede i Furniture Arrangement and Relocation Technicians (F.A.R.Ts) dirigersi oltre i regni della loro dimensione e diventare multiversali attraverso una serie di altri universi, ognuno con ambienti selvaggiamente diversi e sconcertanti a quella propria. Sul resto delle produzioni in arrivo su PlayStation Plus, invece, è ancora un mistero. Oltre alla versione digitale del gioco in tutti i formati, Fireshine Games distribuirà le versioni fisiche di Moving Out 2 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.