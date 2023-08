Embracer chiude Campfire Cabal a un anno dalla fondazione

Dopo appena un anno dalla sua fondazione, Embracer Group ha deciso di chiudere Campfire Cabal nell’ottica di una vasta riorganizzazione interna al fine di tagliare i costi operativi.

Fondato a Copenhagen nel settembre del 2022, Campfire Cabal era uno studio che al suo interno poteva contare diversi veterani con esperienze sulle serie di Hitman ed Expeditions. Il team era al lavoro sul suo primo progetto: un videogioco di ruolo narrativo che sarebbe stato prodotto da THQ Nordic.

Nonostante la chiusura, il creative director Jonas Wæver ha affermato che questa non sarà la fine dello studio: “Vogliamo che sia chiaro che il management e il resto del team non si sono ancora dati per vinti, e nemmeno i nostri amici di THQ Nordic. Stiamo valutando le opzioni per trovare un soluzione, e THQ Nordic ci è stata di grande aiuto in questa situazione così difficile.” È quindi probabile che la parola fine non sia ancora stata scritta per Campfire Cabal.