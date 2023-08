Ghostrunner 2: in arrivo la beta privata prevista per il 21 agosto

Ghostrunner 2, sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games, è il nuovo titolo del franchise dedicato al ninja più letale del panorama dei videogiochi. Ambientato in un mondo cyberpunk dal grande impatto estetico e industriale, si tratta di un’opera arcade vecchio stampo che potrebbe interessare a chi ha già amato il primo capitolo. Ecco il link, infatti, per iscriversi alla beta privata.









Ghostrunner, per chi non lo conoscesse, è uno slasher in prima persona ambientato in un mondo cyberpunk post-apocalittico. Oltre a battaglie contro boss, una storia interattiva, livelli in moto, abilità migliorate e ancora più azione, nella seconda iterazione è prevista tanta azione. Il rinnovato design dei livelli permetterà vari stili di gioco. Le battaglie contro i boss sono più interattive permettendo diversi approcci per sopravvivere agli scontri più difficili. Il sistema di progressione è stato rinnovato completamente e offre la possibilità di personalizzare il gameplay. Il nuovo sistema di dialoghi permetterà di approfondire la lore e la trama. Sono presenti numerosi tipi di nemici, alcuni rinnovati per adattarsi al nuovo gameplay. Le nuove ambientazioni interattive includono barili esplosivi, pareti distruttibili, entità neutrali che potranno aiutare il giocatore e altri miglioramenti che renderanno il combattimento più emozionante.