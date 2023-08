The Great War: Western Front, in arrivo una missione extra e altri aggiornamenti

The Great War: Western Front, sviluppato da Petroglyph e pubblicato da Frontier Developments, è il nuovo strategico ambientato nell’orribile scenario della Prima Guerra Mondiale. Il Fronte Occidentale, infatti, è pronto ad accogliere i nuovi giocatori e gli appassionati di strategia per prepararli a dovere per affrontare le orribile macchie della Grande Guerra e le sue nefandezze, in un videogioco dove la fratellanza e l’unione oltre che la cooperazione saranno fondamentali.









Le aggiunte odierne, infatti, riguardano il supporto alle mod tanto chiesto dai fan e una nuova storica missione dedicata al Fronte Occidentale. L’aggiornamento di oggi estenderà il supporto del modding con l’aggiunta di un editor di mappe nonché quello dell’interfaccia utente, consentendo ai comandanti di creare campi di battaglia unici e assumere un controllo ancora maggiore del fronte occidentale. L’aggiornamento introdurrà anche tre nuove mappe Skirmish e Multiplayer e una nuovissima missione storica, creata utilizzando i nuovi strumenti di modding. La battaglia di Vimy Ridge, considerata un momento decisivo per le forze canadesi durante la guerra.