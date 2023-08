Quake II è ora disponibile

Originariamente pubblicato nel 1997, il leggendario Quake II sbarca oggi su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch al prezzo di 9,99 euro. Incluso nel pacchetto, inoltre, il contenuto aggiuntivo Call of the Machine.









Al suo interno, ovviamente, non mancano le altre espansioni dedicate alla produzione. Stiamo parlando di The Reckoning e Ground Zero, anche loro in grande lustro per l’occasione. Acquistando il prodotto, si ottiene anche Quake II 64, uscito su Nintendo 64. A non mancare è il multiplayer già presente nell’iterazione precedente del franchise, oltre che il crossplay, una grafica ammodernata con i tempi odierni. Le novità grafiche prevedono il 4K, modelli tridimensionali migliorati e un aggiornamento texture. Il re, insomma, è tornato di nuovo. Ricordiamo, inoltre, che è possibile scaricarlo da Xbox GamePass.