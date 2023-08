Gli sviluppatori di Darkwood si prendono una lunga pausa

Acid Wizard Studio, la compagnia polacca che ha dato i natali a Darkwood, ha deciso di prendersi una lunga pausa dallo sviluppo di videogiochi.

In una serie di messaggi diffusi via Twitter, i membri del team spiegano di non essere riusciti a creare un ambiente di lavoro che non fosse distruttivo per le loro vite personali: “Le nostre famiglie sono la nostra priorità,” si legge nel messaggio. “Non dovrebbero essere influenzate negativamente dal nostro lavoro.” È per questo motivo che gli sviluppatori di Acid Wizard Studio si prenderanno una pausa che durerà dai 5 ai 10 anni.

Il team fa sapere di essere in contatto con altri sviluppatori per la messa in cantiere di un sequel di Darkwood, ma vi è anche la possibilità che un’altra compagnia prosegua i lavori su Soccer Kids. Quest’ultimo è il secondo progetto di Acid Wizard Studio annunciato appena due mesi fa con un’alpha giocabile su Steam: si tratta di un tattico a turni a sfondo sportivo ambientato nella Polonia dei primi anni Novanta, durante la transizione da una repubblica socialista a una democrazia in regime di libero mercato. L’opera si concentra su un gruppo di ragazzini che si innamorano del calcio e non perdono occasione di giocare.

Prima di scomparire, però, Acid Wizard Studio pubblicherà l’aggiornamento 1.4 di Darkwood: sarà l’ultimo atto della compagnia prima della lunga pausa.