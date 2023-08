Quake II: in arrivo il vinile dedicato

Dopo il roboante annuncio e l’immediato rilascio avvenuto ieri, la remastered dedicata Quake II, forte di tante aggiunte e novità (oltre che dei contenuti aggiuntivi e dei DLC dedicati), è stata certamente accolta positivamente dagli utenti come sottolineano le attuali recensione di Steam. Entro al fine dell’anno, infatti, è previsto l’arrivo del vinile ufficiale della serie con la colonna sonora, realizzata per l’occasione da Sonic Mayhem. Come per tante altre produzioni del panorama videoludico della caratura di Hi-Fi Rush e Mario + Rabbids: Sparks of Hope, pure Quake II entrerà a fare parte di una collezione esclusiva dedicata alle sue composizioni metal.









L’umanità è in guerra con gli Strogg, una razza aliena ostile che ha attaccato la Terra. L’uomo ha attaccato il loro pianeta, fallendo miseramente. Il giocatore, inevitabilmente, è l’unico sopravvissuto. In inferiorità numerica e senza armi, dovrà farsi strada in installazioni militari fortificate e combattere per neutralizzare la macchina da guerra del nemico. Solo allora conosceremo il destino dell’umanità.