Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà cross-gen

Annunciato la scorsa settimana con un breve teaser trailer, Call of Duty: Modern Warfare 3 era ancora sprovvisto di piattaforme di riferimento: ora però abbiamo la conferma che lo sparatutto di Sledgehammer Games sarà un titolo cross-gen.

Un portavoce di Activision ha difatti confermato ai taccuini di IGN che Call of Duty: Modern Warfare 3 uscirà anche su PS4 e Xbox One, mettendo così a tacere le indiscrezioni che davano l’FPS in uscita solamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Già nota, invece, la data di pubblicazione: il 10 novembre 2023.