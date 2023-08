Lords of the Fallen: i dettagli sulle modalità grafiche per console

In una recente intervista pubblicata sulle colonne di WCCFTech, gli sviluppatori di Hexworks hanno diffuso i dettagli sulel modalità grafiche per console di Lords of the Fallen.

L’executive producer Saul Gascon ha difatti dichiarato che in modalità performance il gioco girerà su PS5 e Xbox Series X a una risoluzione di 1080p e con un frame rate ancorato ai 60 fps. Per quanto riguarda la modalità qualità, invece, la risoluzione salirà a 1440p a discapito del frame rate, bloccato a 30 fotogrammi al secondo. In nessun caso, dunque, Lords of the Fallen girerà in 4K nativo.

Ricordiamo che l’action RPG di stampo soulslike sarà disponibile dal 13 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.