Airhead: disponibile la demo

Sviluppato dal team indipendente Octato e pubblicato da HandyGames (già conosciuto per Endling – Extinction is Forever), Airhead è un videogioco a piattaforma tematicamente vicino a produzioni come Hollow Knight, l’iconico metroidvania creato da Team Cherry. Il gioco segue le vicende di Body e Head, due organismi alieni che intraprendono una relazione simbiotica per diventare Airhead. Dopo essere stato attaccato da una misteriosa macchina, Head si sta lentamente ma inesorabilmente sgonfiando, perciò Body deve fare affidamento sui serbatoi d’aria trovati nel mondo per mantenerlo gonfio, superando intricati enigmi ambientali mentre cerca di rimettere in piedi l’amico.









Spetta ai giocatori cercare abilità e potenziamenti che sbloccheranno nuove aree ed enigmi da esplorare, il tutto scoprendo la vera connessione tra Head, i serbatoi d’aria e la tecnologia che dissemina questo vasto mondo interconnesso. Disponibile a partire da quest’oggi, la demo dedicata racconterà della prima ora di gioco della produzione.