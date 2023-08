Armored Core VI: svelati peso e data per il preload

Armored Core VI, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Namco Bandai, è il nuovo titolo dello studio dietro a Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice che proporrà lotte tra mecha giganti in un pianeta sperduto nella Galassia. Come già scritto dal nostro Nicolò Paschetto, si tratta di un titolo che coinvolgerà molto i nuovi giocatori e i veterani di sempre.









I giocatori piloteranno i propri mech in emozionanti battaglie omnidirezionali, sfruttando gli enormi scenari e la mobilità dei propri mezzi a terra e in volo per assicurarsi la vittoria, e potranno personalizzare i componenti di Armored Core in base all’ampia varietà degli stili di gioco disponibili. I vari componenti a disposizione non modificano solo gli attacchi del mech, ma influiscono sui movimenti e lo stile di combattimento: è quindi possibile approcciare ogni battaglia con strategie uniche. Al momento, però, il peso del gioco è soltanto disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4, con 57 GB su quest’ultima contro 43 GB sulla prima. Il preload, invece, partirà il 23 agosto.