Batman: Arkham Trilogy in uscita su Switch a ottobre

Warner Bros. Games ha annunciato la data di uscita della Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch.

Si tratta della raccolta che include tutti e tre i Batman: Arkham sviluppati da Rocksteady, dunque Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, assieme a tutti i relativi contenuti aggiuntivi. Manca dunque Arkham Origins, il prequel sviluppato da WB Games Montreal.

La Batman: Arkham Trilogy è stata realizzata da Turn Me Up Games, uno studio specializzato in conversioni e sopporto esterno per altri sviluppatori, e sarà disponibile su Nintendo Switch dal 13 ottobre.