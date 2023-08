The Making of Karateka: annunciata la data di uscita

Digital Eclipse ha annunciato la data di uscita di The Making of Karateka, il documentario interattivo sulla storia del celebre videogioco di Jordan Mechner, che sarebbe poi diventato il creatore di Prince of Persia.

The Making of Karateka includerà interviste, documenti di design, prototipi giocabili e filmati dell’epoca per narrare la genesi di questa vera e propria pietra miliare dell’intera industria dei videogiochi. L’opera racchiude anche quattro diverse versioni di Karateka, compresa una remaster completamente inedita realizzata per l’occasione.

L’uscita di The Making of Karateka è prevista per il 29 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Una versione per Nintendo Switch è in sviluppo ma uscirà successivamente.