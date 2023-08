The Cosmic Wheel Sisterhood è disponibile

Magie, tarocchi e strane parole. The Cosmic Wheel Sisterhood, sviluppato da Deconstructeam e pubblicato da Devolver Digital, questa nuova avventura narrativa è arrivata ieri su PC e Nintendo Switch. Unendosi all’immenso parco titoli dell’iconico publisher di produzioni indipendenti del tenore di Cult of the Lamb, The Cosmic Wheel Sisterhood propone un’avventura particolareggiata.









Nei panni di Fortuna, il giocatore potrà creare un mazzo di tarocchi personalizzato completamente unico, ricco di elementi arcani che incorporerà nei suoi progetti, e che conferiranno a ciascuna carta caratteristiche e abilità diverse per aiutarlo a determinare il destino dei personaggi che incontrerà. Usando il suo mazzo s’immergerà in una narrazione complessa che abbraccerà decenni, esplorando temi di identità, comunità e responsabilità personale. La congrega è condannata o potrà essere salvarla?