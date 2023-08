Microsoft chiuderà lo store di Xbox 360

La Casa di Redmond ha annunciato la chiusura dello store digitale di Xbox 360, tuttavia la spina non verrà staccata prima di un bel po’ di mesi.

A partire dal 29 luglio 2024, infatti, non sarà più possibile acquistare videogiochi, DLC e contenuti di intrattenimento tramite lo store digitale della console Xbox 360. Sarà tuttavia possibile continuare a scaricare e fruire dei contenuti acquistati in precedenza sulla console, fatta eccezione per i film e le serie TV dal momento che l’apposita app verrà rimossa. Questi contenuti potranno essere fruiti sugli altri dispositivi di Microsoft.

Microsoft precisa che questa decisione non avrà alcun effetto sui videogiochi retrocompatibili con Xbox One e Xbox Series X|S: tali titoli saranno acquistabili anche dopo la chiusura del negozio digitale.