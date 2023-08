Uncle Chop’s Rocket Shop, sviluppato da Beard Envy e pubblicato da Kasedo Games, sarà un nuovo videogioco indipendente roguelite che trasporterà i giocato in una Galassia lontana lontano. Tematicamente vicino al tono e alle battute di Rick and Morty (a sua volte ispirato alla goliardica esperienza sparatutto diHigh On Life), Uncle Chop’s Rocket Shop arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.









Uncle Chop’s Rocket Shop è un esilarante simulatore di riparazione con meccaniche ultra-tattili e un formato roguelite che ti sfida a riparare astronavi su una stazione di servizio diretta su un asteroide. Uncle Chop’s Rocket Shop vi farà interpretare Wilbur, che si ritaglia una misera vita come meccanico, riparando quante più navi possibile per permettersi i pagamenti dell’affitto in continua crescita al suo capo tirannico, il perfido Uncle Chop. Con una gamma di strumenti, dispositivi diagnostici, parti e attrezzature da officina, Wilbur dovrà correggere i guasti nei moduli delle astronavi generate proceduralmente, sulla base di manuali specifici del marchio che verranno acquisiti lungo il percorso.

Dai semplici lavori di rifornimento alle revisioni meccaniche totali, dovrai armeggiare freneticamente, affettare, allentare, stringere, afferrare e rilasciare e cercare di completare il maggior numero di lavori possibile entro ogni limite di tempo giornaliero.