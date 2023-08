Goddess of Victory NIKKE e NieR Automata: al via l'episodio crossover

Goddess of Victory Nikke, il videogioco mobile sviluppato da SHIFT UP Corporation e pubblicato da Tencent Games, è pronto ad accogliere una partnership d’eccezione con NieR: Automata, l’opera simbolo di Yoko Taro, prosieguo dell’apprezzato NieR (ora anche NieR Replicant, considerando la remastered pubblicata nel 2021).









Si tratta di un’accoppiata ideale, poiché i due giochi non solo condividono temi simili – il futuro dell’umanità e il ruolo delle macchine intelligenti – ma hanno anche una doppiatrice, Yui Ishikawa, che interpreta entrambi i protagonisti, 2B di NieR e Rapi di NIKKE. Questo crossover inizierà l’1 settembre e durerà fino al 27 dello stesso mese 2B, A2 e Pascal saranno incorporati nell’imminente evento di NIKKE, con 2B avrà un nuovissimo weapon design visibile per la prima volta proprio in NIKKE. Ulteriori informazioni e ricompense saranno annunciate presto attraverso i canali ufficiali della community.