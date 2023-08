Pacific Drive è stato rinviato al prossimo anno

Il publisher Kepler Interactive e gli sviluppatori di Ironwood Studios hanno rinviato l’uscita di Pacific Drive, l’avventura di stampo survival in prima persona la cui pubblicazione era inizialmente prevista entro fine anno.

Tramite una serie di messaggi diffusi via Twitter, il team di sviluppo ha fatto sapere che la decisione di spostare l’uscita all’inizio del 2024 è stata presa per salvaguardare il benessere degli sviluppatori. “Come molti sapranno, stiamo lavorando da molto tempo per riuscire a dar vita a questa idea, e ogni giorno ci avviciniamo sempre di più a un videogioco di cui andare fieri,” si legge nel comunicato. “In queste battute finali, però, è importante che rimaniamo fedeli a noi stessi senza compromette il benessere del team.”

Per finire, gli sviluppatori hanno annunciato che Pacific Drive si mostrerà nuovamente durante il Future Game Show che si terrà il 23 agosto in occasione della Gamescom. Ricordiamo che il gioco uscirà su PC (Steam ed Epic Games Store) e PS5.