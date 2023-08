Warcana di 1000 Orks verrà pubblicato da Team17

Team17 Digital ha annunciato di aver stretto una collaborazione con 1000 Orks per la pubblicazione di Warcana, il battle royale con elementi di deckbuilding e difesa della base precedentemente noto con il nome di Legion Souls. Warcana prevede che fino a 30 giocatori vestano i panni di potenti maghi arcani per sfidarsi sul campo di battaglia e controllare enormi orde di eserciti fantasy nel disperato tentativo di superare le difese avversarie e assicurarsi la vittoria.

“Per tutto lo studio, Warcana continua ad essere un’opera che viene dal cuore, quindi era fondamentale trovare un partner per la pubblicazione che comprendesse pienamente noi e l’esperienza idiosincratica che avrebbe portato su PC il prossimo anno,” ha dichiarato Jannes Nagel, CEO di 1000 Orks. “Come studio tedesco, siamo molto emozionati per il nostro debutto alla Gamescom e non vediamo l’ora di incontrarvi tutti lì.”

“I membri di 1000 Orks e il loro Warcana sono perfettamente in linea con l’obiettivo di Team17 Digital di offrire agli appassionati di videogiochi di tutto il mondo un’esperienza unica e avvincente,” ha commentato Michael Pattison, CEO di Team17 Digital. “Gli sviluppatori del team di Osnabrück hanno riversato tutta la loro passione e creatività nel loro titolo di debutto, e noi speriamo che alla Gamescom i visitatori abbiano un assaggio della sua magia.”

Warcana sarà dunque presente alla Gamescom, mentre l’uscita su PC è prevista nel corso della prima metà del 2024.