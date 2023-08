Ghostrunner 2, ecco la data d'uscita

Ghostrunner 2, sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games, è l’atteso seguito dell’opera arcade che ha conquistato un numero incalcolabile di giocatori. Disponibile su console e PC, l’opera è destinata a uscire il prossimo 26 ottobre 2023. Nel dare l’annuncio, 505 ha fatto anche sapere dettagli rilevanti sulle varie edizioni disponibili dell’opera.









Ambientato in un mondo cyberpunk in continua espansione, dominato da megacorporazione, un ninja qualunque si prepara ad affrontare un numero esagerato di nemici. Dovrà sopravvivere, tagliuzzare chiunque si frapporrà tra lui e il ciò che potrebbe palesarsi sul suo cammino e, inoltre, sarà costretto a prepararsi a dovere a dare il benservito a chiunque gli capiterà davanti. I fan che acquisteranno la Brutal Edition di Ghostrunner 2 riceveranno l’accesso anticipato di 48 ore e altri contenuti aggiuntivi in-game. Nel nuovo trailer, emerge la lotta di Jack contro il culto di intelligenza artificiale che si è radunato fuori dalla Torre Dharma. Inoltre, il video introduce i nuovi combattimenti veicolari a bordo della potente motocicletta, insieme a una serie di nemici straordinari. Grazie al sistema di progressione rinnovato di Ghostrunner 2, sia i veterani che i nuovi giocatori potranno affrontare sfide ancor più stimolanti, con un maggior focus sull’accessibilità e un innovativo sistema di parata.

Edizione Base (€39,99, Digitale e Fisica) – Le prenotazioni digitali e fisiche includono il Pacchetto Katana Tradizionale che contiene due skin per la spada e due skin per le mani. Edizione Deluxe (€49,99, Digitale) – Include tutto ciò che è presente nell’edizione base, insieme a quattro skin aggiuntive per le mani, quattro skin extra per la spada e un ologramma personalizzato per le mani che mostra il nome del giocatore. Edizione Brutal (€69,99, Digitale) – Include tutto ciò che è presente nell’Edizione Deluxe, insieme a 48 ore di accesso anticipato a partire da martedì 24 ottobre. L’Edizione Brutal include anche il Pass Stagionale (del valore di €19,99, che presenta una nuova Modalità di Gioco e quattro Pacchetti di Contenuti), una Skin Animata (Spada/Mani) e una Skin per la Motocicletta.