Aurora: The Lost Medallion - The Cave, ecco la demo

Aurora: The Lost Medallion – The Cave, sviluppato e pubblicato da Noema Games, è un nuovo videogioco indipendente tematicamente vicino alle avventure narrative più iconiche del panorama dei videogiochi. Una misteriosa cava, tanto da scoprire e una ragazzina che potrebbero ritrovarsi in una situazione più grande di lei, a stravolgere il suo stesso destino.









“L’universo di Aurora non è solo un prodotto di codifica e design, bensì di tanta passione e creatività. Ogni opera d’arte disegnata a mano, ogni melodia, ogni creazione di puzzle e gli effetti sonori stratificati rappresentano una testimonianza del nostro impegno. Usando Unity Game Engine, abbiamo costruito un mondo pieno di mistero e una ricca narrazione per tutti gli avventurieri”, ha dichiarato il team di sviluppo. La demo è attualmente disponibile a questo link.