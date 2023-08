Flashback 2: vediamo il trailer della Gamescom

In vista dell’imminente Gamescom che si terrà questa settimana a Colonia, ecco che Microids ha pubblicato un nuovo trailer di Flashback 2, il prossimo videogioco firmato da Paul Cuisset e Microids Lyon/Paris.









Questa la descrizione ufficiale: “In un futuro distopico, il protagonista del gioco, Conrad B. Hart, deve affrontare i temibili Morph che mirano a schiavizzare tutta la vita del sistema solare. Per impedire che portino a termine il loro diabolico piano, i giocatori dovranno mettere in campo tutte le loro abilità in un frenetico sparatutto platform, che offre una fluidità e una precisione impressionanti.”

Flashback 2 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch dal 16 novembre.