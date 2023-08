Jumplight Odyssey è disponibile su Steam in Accesso Anticipato

League of Geeks ha pubblicato Jumplight Odyssey su Steam in Accesso Anticipato. Per celebrare il lancio di questa avventura fantascientifica è stato diffuso un nuovo trailer.









Ispirato ai grandi classici dell’animazione degli anni Settanta, Jumplight Odyssey porta i giocatori in un’avventura spaziale unica con protagonista la principessa Euphora, comandante della nave spaziale SDF Catalina. I giocatori attraverseranno i sistemi stellari nel tentativo di sfuggire all’ammiraglio Voltan e ai pericolosi Zutopan, viaggiando alla ricerca della leggendaria Stella perpetua, una nuova agognata casa ai confini della galassia.

Si tratta di un simulatore di colonie in cui è necessario gestire le risorse, definire il proprio stile di comando e prendere decisioni critiche per tenere viva la speranza a bordo della SDF Catalina. I giocatori possono personalizzare e migliorare i vari ponti della Catalina, sperimentando diversi assetti in una modalità di navigazione inedita per il genere e ispirata alla serie di libri Incredible Cross Sections.

Jumplight Odyssey è già disponbile su Steam in Accesso Anticipato. La versione completa del gioco, invece, uscirà nella prima metà del 2024.