Valheim, in arrivo la competizione "Trial of Tyr"

Il survival game di Coffee Stain e Iron Gate Studio, Valheim, si prepara ad accogliere la sfida adatta per gli speedrunner di tutto il mondo, battezzata (anche se è meglio non dirlo troppo vicino a Ragnar Lothbrok) Trial of Tyr. Tematicamente vicino al mito che lega il leggendario Dio di Asgard e l’intero pantheon norreno, le prove di Tyr includeranno una sfida complessa per i giocatori appassionati di Valheim. Per celebrare la pubblicazione di Hidir’s Request all’interno dell’opera, infatti, non c’era modo migliore.









Solo coloro che saranno abbastanza coraggiosi da sconfiggere tutti i boss nella nuova modalità difficile del gioco, da soli e senza morire, il più velocemente possibile, avranno la possibilità di essere incoronati vincitori. I Vikings possono tentare di impressionare Týr su Xbox e PC fino a martedì 5 settembre. Non sarà una sfida per i deboli di cuore.