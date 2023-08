Atari 2600+ sta per tornare

Annunciata quest’oggi da Plaion e Atari, la leggendaria Atari 2600+ arriverà presto con una riproduzione con cartuccia (sono compatibili anche quelle originali!) contenente giochi iconici in 8bit e con il joystick CX40+. In uscita con dieci dei videogiochi più famosi della storia di Atari, tra cui Adventure e Missile Command, Atari 2600+ nasce dall’utilizzo della tecnologia moderna per replicare in maniera autentica l’originale Atari 2600 Video Game System a 4 interruttori.









Per tutti coloro che desiderano rivivere le esperienze di gioco degli anni ’70 e ’80, include il Joystick Controller CX40+, ricreato con le stesse dimensioni e lo stesso layout del Joystick originale di Atari 2600, per un tocco di nostalgia in più. “Preservare i giochi classici è una priorità per Atari e l’uscita di Atari 2600+ renderà universalmente accessibili le centinaia di giochi Atari 2600 e 7800 usciti negli ultimi 50 anni”, ha dichiarato Wade Rosen, Presidente e CEO della società statunitense. “L’approccio di PLAION a una riproduzione di qualità dell’iconico hardware Atari li ha resi il partner perfetto per portare sul mercato Atari 2600+”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Atari per riportare in auge una leggenda e contribuire a soddisfare la crescente domanda di hardware per il retrogaming da parte dei consumatori”, ha aggiunto Ben Jones, Commercial Director di Retro presso PLAION. “Per i giocatori che ricordano l’emozione di giocare per la prima volta a casa con i giochi arcade, la console sarà un salto indietro nel tempo. Per tutti gli altri, l’offerta è all’insegna del divertimento senza tempo e della possibilità di vivere un’epoca d’oro dei videogiochi nell’inconfondibile stile Atari”.