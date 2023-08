Immortals of Aveum è disponibile da oggi

Immortals of Aveum, sviluppato da Ascendant Studios e pubblicato da Electronci Arts e EA Originals, è la nuova avventura high fantasy recensita dal nostro Kommissario. Disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, l’avventura porterà a controllare la magia e divenire dei fattucchieri provetti in un mondo fantastico affascinante.









mmortals of Aveum racconta la storia di Jak (Darren Barnet), che scopre di essere un “Advenuto'” dotato di poteri magici e si ritrova a malincuore nel bel mezzo dell’imperversante Sempiguerra. Reclutato sotto la tutela del potente Generale Kirkan (Gina Torres) e di un ordine d’élite di maghi da battaglia chiamati Immortali, Jak deve padroneggiare tutti e tre i colori della magia: blu, verde e rosso. Con potenti maghi e legioni di soldati su entrambi i fronti della Sempiguerra, Jak e gli Immortali devono scoprire i misteri del travagliato passato di Aveum, se vogliono sperare di ribaltare le sorti della Sempiguerra e sconfiggere Sandrakk, il potente signore della guerra di Rasharn e il suo misterioso luogotenente, noto semplicemente come La Mano.

“Ho fondato Ascendant Studios con l’obiettivo di creare uno sparatutto magico in prima persona che vi faccia sentire come un potente mago da battaglia”, ha dichiarato Bret Robbins, CEO e Game Director di Ascendant Studios. “Abbiamo costruito un team di livello mondiale, imparato l’Unreal Engine 5 e creato da zero un sistema di combattimento e una storia incredibili, il tutto durante le avversità del Covid. È stata la migliore esperienza della mia vita professionale. Con l’aiuto dei nostri partner di EA Originals, siamo riusciti a realizzare i nostri sogni e a trasformare questa idea folle in realtà. Speriamo vi piaccia!”.