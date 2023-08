Lords of the Fallen sarà alla Gamescom

Lords of the Fallen, sviluppato da HEXWORKDS e pubblicato da City Interactive, è il prossimo Action RPG in uscita il prossimo 13 ottobre, reboot dello storico titolo del 2014, la produzione verrà rilasciata su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.









Un cinematic trailer ufficiale, incentrato sulla storia di Lords of the Fallen, sarà presentato in anteprima durante l’Opening Night Live Show di questa sera, offrendo agli spettatori a casa e a Colonia l’opportunità di assistere alla resurrezione del dio demone, Adyr. “Siamo entusiasti di annunciare che Lords of the Fallen arriverà a Colonia! Preparatevi alla presentazione del nostro nuovo e attesissimo trailer della storia, in arrivo durante la ONL,” ha dichiarato Saul Gascon, Head of Studio presso HEXWORKS. “Visitate il nostro teatro per immergervi in un luogo meticolosamente realizzato che vi trasporterà nelle profondità di Mournstead, dove alcuni membri del nostro team presenteranno un’area di gioco completamente nuova. Riusciamo a malapena a contenere la nostra felicità nel condividere tutto questo con voi. Ci vediamo alla Gamescom!”