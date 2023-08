Hyper Light Breaker, l'Accesso Antipato è posticipato

L’accesso anticipato di Hyper Light Breaker, sviluppato da Heart Machine e pubblicato da Gearbox Publishing, è stato posticipato al 2024. Per chu ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un videogioco di avventura roguelite open world cooperativo in 3D, la loro decisione per posticipare il lancio dell’accesso anticipato e altro ancora. Qui di seguito, ecco un video dedicato alle spiegazioni da parte del team.









“Lo sviluppo di Hyper Light Breaker è stato un viaggio straordinario, poiché abbiamo deciso di rendere questa nuova avventura Hyper Light la migliore versione possibile di un’idea davvero folle”, ha affermato Alx Preston, fondatore e creativo di Hyper Light Breaker e Heart Machine. “Abbiamo fatto notevoli progressi e il gioco ha fatto molta strada da quando abbiamo iniziato lo sviluppo. Prenderci questo tempo aggiuntivo per concentrarci sullo sviluppo di Hyper Light Breaker ci consentirà di portare il gioco al suo pieno potenziale e siamo incredibilmente grati per il supporto della nostra community che ci ha accompagnato in ogni fase del percorso. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione mentre lavoriamo per offrire una nuova avventura che sia all’altezza di ciò che i fan si aspettano da un titolo di Heart Machine”.