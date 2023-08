Tripwire Interactive annuncia Killing Floor 3

Tripwire Interactive ha approfittato della cornice della Gamescom 2023 per presentare Killing Floor 3, terza iterazione della serie FPS cooperativa.









In sviluppo utilizzando l’Unreal Engine 5, Killing Floor 3 raccoglie l’eredità della serie amplificandone la visione di un immaginario violento e raccapricciante. Nel 2091, ben 70 anni dopo gli eventi del secondo capitolo, la megacorporazione Horzine è riuscita a produrre l’esercito definitivo: un’orda di mostruosità bio-ingegnerizzate chiamate Zed. Gli unici che si frappongono tra queste creazioni infernali e il futuro dell’umanità sono gli appartenenti a un gruppo di ribelli noto come Nightfall. Nel ruolo di specialisti di Nightfall, fino a cinque giocatori devono combattere in questo futuro distopico cercando di sopravvivere agli assalti degli Zed, sbloccando sempre più abilità e armi.

Killing Floor 3 sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.