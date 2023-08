Homeworld 3: pubblicato lo story trailer

Gearbox Publishing ha pubblicato lo story trailer di Homeworld 3, lo strategico in tempo reale sviluppato da Blackbird Interactive in uscita l’anno prossimo su PC.









Il video che fonde scene dal taglio cinematografico con sequenze di gameplay inedite mette in risalto una nuova minaccia per la flotta Hiigaran: la fazione degli Incarnati. “Quando abbiamo creato il primo Homeworld non avrei mai immaginato che avrebbe influenzato così tante persone,” ha dichiarato Rob Cunningham, CEO di Blackbird Interactive. “Ma ciò ha rappresentato la nostra stella polare: dare ai giocatori le stesse sensazioni di quando hanno lasciato Kharak alle spalle così tanti anni fa, ma anche espanderne l’universo avvicinandoci sempre di più al suo cuore.”

Homeworld 3 sarà disponibile su PC nel febbraio del 2024.